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В СН хочуть, щоб Рябошапка взявся за пранкера, який тролив депутатів від його імені

Середа, 6 листопада 2019, 14:40

У "Слузі народу" вважають, що випадки листування пранкерів від імені генпрокурора Руслана Рябошапки з депутатами від "Слуги народу" мають бути предметом детального аналізу правоохоронних органів.

Джерело: Укрінформ з посиланням на народну депутатку від "Слуги народу", представницю уряду у Верховній Раді Ірину Верещук.

Пряма мова: "Ми насправді будемо обговорювати, тому що занадто багато інсинуацій і маніпуляцій уже з даного приводу в публічній сфері задано. На мою думку, це моя суб'єктивна думка, власне генеральний прокурор Рябошапка, а позаяк він є часто згадуваний у переписках як одна зі сторін або як суб'єкт.

Я думаю, йому варто було б все таки розпочати певні гласні, негласні чи інші дії, аби встановити все-таки, хто використовує його ім'я, переписуючись з депутатами Верховної Ради в такий спосіб, хто може собі дозволити подумати, що народний депутат може в такий спосіб переписуватись з генеральним прокурором. Це все має бути предметом детального аналізу правоохоронних органів".

Деталі: Вона додала, що лише після результатів такого аналізу треба вимагати від правоохоронної системи реакції на такі переписки.

За її словами, депутати сподіваються, що правоохоронна система спрацює "якісно, швидко і превентивно", щоб надалі такого не відбувалось, а випадкам переписки з "генеральним прокурором" буде дано правову юридичну оцінку.

Що було раніше: З 31 жовтня невідомий пранкер у телеграм-каналі "Джокер" почав публікувати скріншоти свого листування від імені генпрокурора з нардепами фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком і Михайлом Радуцьким.

Зокрема у листуванні з Радуцьким йшлося про додаткові виплати депутатам фракції.

Варто зазначити, що сам Радуцький підтвердив факт листування, але заявив, що спілкувався з невідомою особою, яка в його телефоні була записана як "хз".

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народупранкерРябошапка
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