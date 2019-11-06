Волкер – Конгресу: Луценко лукавив, аби здаватися важливим для США і уникнути звільнення

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер у своїх свідченнях Конгресу розповів, що ексгенпрокурор України Юрій Луценко поширював вигадки, аби втриматися на посаді.

Джерело: стенограма свідчень Волкера, "Громадське"

Пряма мова Волкера: "Я вважаю, що генпрокурор Луценко діяв у власних інтересах, відверто поширюючи вигадки, щоб здаватися важливим для США, бо він хотів зберегти свою роботу.

Він мав піти після виборів нового президента. Це було очевидно. Це було видно ще до обрання Зеленського, було очевидно, настільки той популярний.

Його (Луценка – ред.) призначив попередній президент Петро Порошенко. Я думаю, що було кілька мотивів, але найважливіший — залишатися на посаді, щоб запобігти розслідуванню проти себе за речі, які він, можливо, вчинив як генпрокурор.

Тому він прагнув здаватися важливим і цінним для Сполучених Штатів, бо Сполучені Штати могли б запобігти його звільненню новим президентом".

скрін свідчень Волкера

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