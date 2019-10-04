Джуліані оприлюднив ще одну переписку з Волкером щодо України

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані опублікував переписку з Куртом Волкером, на той час спецпредставником США з питань України, де підтвердив, що він допомагав організовувати зустрічі Джуліані з Андрієм Єрмаком, помічником президента Володимира Зеленського.

Джерело: Twitter Джуліані

Дослівно: "Будь ласка, надішліть мені дати, коли будете в Мадриді. Я завтра зустрінусь з Єрмаком. Він приїде до вас в Мадрид."



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