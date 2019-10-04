Джуліані оприлюднив ще одну переписку з Волкером щодо України

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П'ятниця, 4 жовтня 2019, 01:52

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані опублікував переписку з Куртом Волкером, на той час спецпредставником США з питань України, де підтвердив, що він допомагав організовувати зустрічі Джуліані з Андрієм Єрмаком, помічником президента Володимира Зеленського. 

Джерело: Twitter Джуліані

Дослівно: "Будь ласка, надішліть мені дати, коли будете в Мадриді. Я завтра зустрінусь з Єрмаком. Він приїде до вас в Мадрид."


Нагадаємо:

  • 27 вересня спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади
  • CNN підкреслював, що Волкер став одним із ключових гравців у скандалі щодо Джо Байдена. За інформацією телеканалу, саме спецпредставник Держдепу допоміг організувати зустріч адвоката Трампа Рудольфа Джуліані та помічника Зеленського Андрія Єрмака. 
  • За повідомленням ЗМІ, адвокат президента США Рудольф Джуліані мав декілька телефонних розмов та зустрічей із помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • Розмови стосувались, зокрема, ролі сина Джо Байдена в українській газовій компанії та можливого розслідування щодо нього. 
  • Тоді ж Джуліані запевняв співрозмовника, що спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер знає про його контакти з українською стороною.
  • У підтвердження своїх слів Джуліані оприлюднив частину своєї переписки з Волкером, яка свідчить, що останній сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. 

Українська правда

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Теми: Трамп імпічмент Зеленський США


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