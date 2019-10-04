У Конгресі заслухали свідчення Волкера – CNN

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час свідчень в Конгресі у справі про тиск президента Дональда Трампа на Володимира Зеленського заявив, що просив українське керівництво не втручатись у внутрішню політику Сполучених Штатів.

Джерело: CNN

Деталі: Волкер з’явився перед трьома комітетами, які розслідують звинувачення держслужбовця, який слухав розмову Трампа і Зеленського.

Законодавцям колишній спецпредставник повідомив, що в українського уряду виникало багато питань до нього щодо затримки військової допомоги, натомість він не міг пояснити, чому це відбувається.

Також екс-представник США повідомив слідчим Конгресу, що він висловлює занепокоєння щодо використання колишнього генпрокурора Юрія Луценка як джерела інформації. За його словами, Луценко не заслуговує на довіру.

Передісторія: