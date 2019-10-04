У Конгресі заслухали свідчення Волкера – CNN

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П'ятниця, 4 жовтня 2019, 06:03

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час свідчень в Конгресі у справі про тиск президента Дональда Трампа на Володимира Зеленського заявив, що просив українське керівництво не втручатись у внутрішню політику Сполучених Штатів. 

Джерело: CNN

Деталі: Волкер з’явився перед трьома комітетами, які розслідують звинувачення держслужбовця, який слухав розмову Трампа і Зеленського. 

Законодавцям колишній спецпредставник повідомив, що в українського уряду виникало багато питань до нього щодо затримки військової допомоги, натомість він не міг пояснити, чому це відбувається.

Також екс-представник США повідомив слідчим Конгресу, що він висловлює занепокоєння щодо використання колишнього генпрокурора Юрія Луценка як джерела інформації. За його словами, Луценко не заслуговує на довіру. 

Передісторія:

  • CNN підкреслював, що Волкер став одним із ключових гравців у скандалі щодо Джо Байдена. За інформацією телеканалу, саме спецпредставник Держдепу допоміг організувати зустріч адвоката Трампа Рудольфа Джуліані та помічника Зеленського Андрія Єрмака. 
  • За повідомленням ЗМІ, адвокат президента США Рудольф Джуліані мав декілька телефонних розмов та зустрічей із помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • Розмови стосувались, зокрема, ролі сина Джо Байдена в українській газовій компанії та можливого розслідування щодо нього. 
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. 
  • Юрій Луценко заявив "The Washington Post", що Хантер Байден не порушував законів України.
  • Ще в травні тодішній генпрокурор України заявляв, що готовий передати слідчим США матеріали зі справ, де фігурували екс-міністр екології Микола Злочевський та син колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантер.

Українська правда

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Теми: США Трамп Зеленський імпічмент


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