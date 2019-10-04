У Конгресі заслухали свідчення Волкера – CNN
Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час свідчень в Конгресі у справі про тиск президента Дональда Трампа на Володимира Зеленського заявив, що просив українське керівництво не втручатись у внутрішню політику Сполучених Штатів.
Джерело: CNN
Деталі: Волкер з’явився перед трьома комітетами, які розслідують звинувачення держслужбовця, який слухав розмову Трампа і Зеленського.
Законодавцям колишній спецпредставник повідомив, що в українського уряду виникало багато питань до нього щодо затримки військової допомоги, натомість він не міг пояснити, чому це відбувається.
Також екс-представник США повідомив слідчим Конгресу, що він висловлює занепокоєння щодо використання колишнього генпрокурора Юрія Луценка як джерела інформації. За його словами, Луценко не заслуговує на довіру.
Передісторія:
- CNN підкреслював, що Волкер став одним із ключових гравців у скандалі щодо Джо Байдена. За інформацією телеканалу, саме спецпредставник Держдепу допоміг організувати зустріч адвоката Трампа Рудольфа Джуліані та помічника Зеленського Андрія Єрмака.
- За повідомленням ЗМІ, адвокат президента США Рудольф Джуліані мав декілька телефонних розмов та зустрічей із помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- Розмови стосувались, зокрема, ролі сина Джо Байдена в українській газовій компанії та можливого розслідування щодо нього.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.
- Юрій Луценко заявив "The Washington Post", що Хантер Байден не порушував законів України.
- Ще в травні тодішній генпрокурор України заявляв, що готовий передати слідчим США матеріали зі справ, де фігурували екс-міністр екології Микола Злочевський та син колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантер.