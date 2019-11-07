Ексміністр Насалик постане перед Антикорупційним судом

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього очільника Міністерства енергетики та вугільної промисловості, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до декларації Ігоря Насалика.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "Наразі обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті".

Деталі: За даними слідства, у 2014 році посадовець отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог закону "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.

Додатково: САП нагадує, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало: На початку серпня Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення розслідування щодо Насалика.

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