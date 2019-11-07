Ексміністр Насалик постане перед Антикорупційним судом

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Четвер, 7 листопада 2019, 11:33

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього очільника Міністерства енергетики та вугільної промисловості, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до декларації Ігоря Насалика.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "Наразі обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті".

Деталі: За даними слідства, у 2014 році посадовець отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог закону "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.

Додатково: САП нагадує, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало: На початку серпня Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення розслідування щодо Насалика.

Передісторія:

  • 9 липня антикорупційні органи повідомили підозру щодо декларування недостовірної інформації міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.
  • Розслідування встановило, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи.
  • Сам Насалик відкидає звинувачення.
  • За 2017 рік, порівняно з 2016 роком, дохід Насалика зріс на майже 2 мільйони та становив 3 145 973 гривень.
  • У 2018 році ГПУ відкрила справу через недостовірні дані у декларації Насалика за 2016 рік. Розслідування стосувалося декларування міністром недостовірної інформації на суму більшу за 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на грудень 2016 року 250 прожиткових мінімумів - 387,5 тисяч гривень).

Теми: Антикорупційна прокуратура Антикорупційний суд


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