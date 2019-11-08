"Схеми" розповіли про візити членів "ЗеКоманди" до олігархів та бізнесменів

Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" зафіксували таємні зустрічі членів команди президента Володимира Зеленського із українськими олігархами та бізнесменами: Ігорем Коломойським, Валерієм Хорошковським, Артуром Мхітаряном.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на власне розслідування програми "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Із вказаними особами зустрічались перший помічник президента Сергій Шефір, Андрій Смірнов, заступник керівника Офісу президента Андрія Богдана, прем’єр-міністр Олексій Гончарук та очільник МВС Арсен Аваков.

Як зазначають розслідувачі, 28 жовтня пізно ввечері Шефір мав зустріч із Ігорем Коломойським, хоча сам це заперечує. Натомість олігарх підтвердив, що бачив помічника президента, проте зазначив, що той відвідував не його, а бізнес-партнера по "95 кварталу" Тімура Міндіча.

Журналісти також зафіксували зустріч Авакова з тим же Коломойським. Останній пояснив це "старою дружбою".

Окрім цього, в кінці серпня Ігор Коломойський зустрічався ж вже колишнім генпрокурором Юрієм Луценком. За день до того Рада схвалила його відставку. На цій же зустрічі був присутній Ігор Палиця, народний депутат та бізнес-партнер Коломойського.

30 жовтня "Схеми" помітили автівку заступника керівника Офісу президента Смирнова біля офісу Валерія Хорошковського, колишнього очільника СБУ часів Януковича, що нещодавно повернувся до України. Заступник Богдана відмовився коментувати можливу зустріч з Хорошковським. Хоча сам бізнесмен не спростував цей факт.

17 вересня, близько 22:00, до будинку уряду навідувався столичний забудовник Артур Мхітарян. Тоді ж Міка Фаталов, учасник "95 кварталу", який був разом із бізнесменом на зустрічі з прем'єром, підтвердив, що Гончарук та Мхітарян дійсно мали розмову.

Пояснив він цей факт підготовкою до форуму.

Дослівно: "Цим журналістським розслідуванням "Схеми" доводять, що прем’єр-міністр, заступник керівника Офісу президента, перший помічник президента та міністр внутрішніх справ продовжують грати з суспільством у хованки."