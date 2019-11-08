"Слуга народу": Дехто не голосував за арешт Дубневича, бо не розумів, що це

Частина з депутатів від "Слуги Народу" могла не проголосувати за дозвіл на арешт нардепа Ярослава Дубневича, бо не розуміла, що це означає.

Джерело: інтерв’ю нардепа від "Слуги народу" Романа Грищука Bihus.Info

Пряма мова: "Там три було голосування. Причому за перше, наскільки я розумію, більшість проголосувала, якщо не всі. Арешт і притягнення до відповідальності... Частина або не розуміла, що це… Дехто думав, що, можливо, це прямо в залі буде. Або не зрозумів, або не хотів розуміти".

Деталі: При цьому нардеп наголосив, що кожен з його колег несе відповідальність за те, як він проголосував.

Грищук також закцентував увагу на тому, що за дозволи на затримання і арешт Дубневича не проголосували й інші фракції, зокрема – "Європейська Солідарність".

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