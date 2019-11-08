"Слуга народу": Дехто не голосував за арешт Дубневича, бо не розумів, що це
Частина з депутатів від "Слуги Народу" могла не проголосувати за дозвіл на арешт нардепа Ярослава Дубневича, бо не розуміла, що це означає.
Джерело: інтерв’ю нардепа від "Слуги народу" Романа Грищука Bihus.Info
Пряма мова: "Там три було голосування. Причому за перше, наскільки я розумію, більшість проголосувала, якщо не всі. Арешт і притягнення до відповідальності... Частина або не розуміла, що це… Дехто думав, що, можливо, це прямо в залі буде. Або не зрозумів, або не хотів розуміти".
Деталі: При цьому нардеп наголосив, що кожен з його колег несе відповідальність за те, як він проголосував.
Грищук також закцентував увагу на тому, що за дозволи на затримання і арешт Дубневича не проголосували й інші фракції, зокрема – "Європейська Солідарність".
Передісторія:
- 31 жовтня Верховна Рада зняла з Ярослава Дубневича недоторканність і дозволила арешт нардепа. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.
- 2 листопада Вищий Антикорупційний суд обрав нардепу Ярославу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 мільйонів гривень на схемі із закупівлями в "Укрзалізниці", запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 мільйонів гривень
- Дубневич після суду заявив, що не знає, як зможе знайти таку суму.
- 4 листопада подав апеляцію на рішення суду.
- 7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила для Дубневича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 90 мільйонів гривень.