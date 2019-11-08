За Дубневича внесли заставу – адвокат

За народного депутата Ярослава Дубневича ще до оголошення рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду внесли 100 мільйонів гривень застави, однак нардепа все одно етапували до СІЗО.

Джерело: коментар адвоката Дубневича Олексія Шевчука УП

Пряма мова: "Ярослава Дубневича не мали права вчора затримувати, бо за нього до моменту оголошення рішення суду внесли заставу. Ярослав Дубневич ще вчора виконав рішення суду.

Учора серйозний злочин вчили співробітники НАБУ. Бо коли у суді їм показали платіжки про внесену заставу, вони взяли людину і повезли в СІЗО. У рішенні суду немає жодного пункту про те, що співробітниками НАБУ дозволено етапувати Дубневича. Також у рішенні немає жодного слова про Лук’янівське СІЗО.

Вчора вчинили злочин троє співробітників НАБУ і хтось з офісу президента або інших коридорів влади, хто дав вказівку терміново його затримати за повної відсутності ризиків".

Деталі: За словами Шевчука, заставу вносили 6 та 7 листопада кілька осіб. І станом на момент виголошення рішення АП ВАКС – за Дубневича внесли 100 мільйонів гривень застави – на 10 мільйонів більше, ніж визначила апеляція.

Він також додав, що 8 листопада до Шевченківського суду уже подали заява про незаконне затримання Дубневича. Шевчук прогнозує, що в понеділок-вівторок буде готове звернення до ЄСПЛ про те, що народного депутата незаконно затримали при наявності діючого запобіжного заходу – застава.

За словами захисника, він наразі не знає, де перебуває Дубневич, "бо ні в одному пункті рішення суду не написано, де має перебувати Дубневич, і хто його має етапувати".

Він прогнозує, що його підзахисний може перебувати у Лук’янівському СІЗО, бо ІТТ в Аскольдовому провулку підвідомчий СБУ, ІТТ – підвідомчий будь-кому, доки не винесено рішення суду. Але не виключає, що його клієнт може знайтися і "десь у Хмельницькому".

Шевчук додав, що вже звернувся до НАБУ з питанням, куди етапували Дубневича.

"Українська правда" також звернулась до НАБУ з проханням надати інформацію про місцеперебування Дубневича.

Що було раніше: 7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила для Дубневича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 90 мільйонів гривень.

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