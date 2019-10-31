Польська автокефальна церква відмовилась визнавати ПЦУ

Польська автокефальна православна церква звернулась до патріарха Константинопольського Варфоломія із заявою про невизнання Православної церкви України.

Джерело: заява Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви, що відбувся 29 жовтня

Деталі: ПАПЦ повторила позицію щодо ПЦУ, озвучену ще 2 квітня 2019 р.

Дослівно у заяві: "Залишаємо в силі свої позиції щодо автокефалії Церкви української , що містяться в Ухвалах Собору № 340 від 9 травня 2018, № 341 від 25 червня 2018 року та № 342 від 2 квітня 2019 року.

Польська автокефальна православна церква не проти надання автокефалії Церкві в Україні на основі догматичних та канонічних норм для всієї Церкви, а не для групи відступників - розкольників. Відступники від вчення св. Церкви не можуть представляти здоровий церковний організм. Це порушує євхаристійну єдність усього православ’я".

Зазначимо, що найбільшою християнською конфесією в Польщі є католицька церква, яку очолює римський папа. У країні нараховується близько 35 млн католиків (95% від усього населення). ПАПЦ в Польщі нараховує близько 500 тисяч вірян.

Що було раніше: Собор ієрархів Грецької церкви 12 жовтня визнав автокефальну Православну церкву України.

Надзвичайний синод Російської православної церкви уповноважив главу РПЦ патріарха Кіріла не згадувати під час богослужінь предстоятеля Елладської православної церкви Ієроніма за те, що той визнав автокефалію Православної церкви України.

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