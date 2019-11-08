Горбатюк оскаржує звільнення з ГПУ в суді

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 15:34

Колишній керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк оскаржує своє звільнення з ГПУ в Окружному адміністративному суді Києва.

Джерело: пресслужба ОАСК

Дослівно: "Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення і просить поновити його на посаді начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури або на рівнозначній посаді в органах прокуратури".

Деталі: Окрім цього, Горбатюк  просить ОАСК стягнути з ГПУ на його користь середній заробіток на весь час вимушеного прогулу.

Відповідний позов зареєстрували в Окружному адмінсуді Києва 7 листопада. Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

 

Передісторія:

  • 23 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.
  • Горбатюк пов'язує своє звільнення з небажанням Генпрокуратури розслідувати справу про "злочинну організацію Віктора Януковича", оскільки зараз при владі є особи, які працювали в той час у Кабінеті міністрів. Йдеться про Андрія Богдана.
  • 21 жовтня було створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, з функцією координації досудового розслідування у цих провадженнях.
  • Рябошапка ліквідував прокурорське управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії.
  • Розслідування у провадженнях стосовно вказаних злочинів проводили 43 слідчих та прокурорів управління спеціальних розслідувань ГПУ. В той же час, згідно із законодавством України, органи прокуратури з 20 листопада втрачають право на досудове розслідування, і всі провадження після аудиту мають бути передані відповідним органам досудового розслідування.
  • Так, до НАБУ буде скеровано економічні епізоди кримінальних проваджень щодо оточення колишнього президента Віктора Януковича. Провадження, які стосуються розстрілів на Майдані та інших насильницьких злочинів, будуть передані до ДБР.

Українська правда
Теми: Генпрокуратура Окружний адмінсуд звільнення Рябошапка скандал


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