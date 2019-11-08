Горбатюк оскаржує звільнення з ГПУ в суді

Колишній керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк оскаржує своє звільнення з ГПУ в Окружному адміністративному суді Києва.

Джерело: пресслужба ОАСК

Дослівно: "Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення і просить поновити його на посаді начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури або на рівнозначній посаді в органах прокуратури".

Деталі: Окрім цього, Горбатюк просить ОАСК стягнути з ГПУ на його користь середній заробіток на весь час вимушеного прогулу.

Відповідний позов зареєстрували в Окружному адмінсуді Києва 7 листопада. Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

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