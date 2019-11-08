Супрун програла суд щодо фейків Дубінського

Суд відмовив екскерівниці Міністерства охорони здоров’я Уляні Супрун у задоволенні позову до народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Джерело: Facebook-сторінка Супрун

Пряма мова: "Вже зараз зрозуміло, що суддя просто побоялася задовольнити наш позов, попри те, що нинішній народний депутат дозволяв собі поширювати брехню. Показово насправді те, що доки Дубінський не отримав мандат, суддя задовольняла клопотання, приймала докази та демонструвала бажання розбиратися у справі. Але щойно Дубінський став народним депутатом, суддя втратила інтерес до справи. Судова система, у якій статус чи посада людини, а не закон, є чинником, що впливає на рішення суду, є хворою та потребує докорінних змін".

Деталі: У задоволенні позову відмовила суддя Солом’янського районного суду Києва Козленко. Супрун планує наступного тижня ознайомитись з обґрунтуванням такого рішення і подавати апеляцію

Вона відзначає, що адвокати Дубінського в процесі судового розгляду декілька разів змінювали свою позицію щодо того, ким все-таки є їхній підзахисний – журналістом, який має право критикувати посадовців, громадянином, який має право на власну думку, чи народним депутатом.

Рішення Солом’янського суду щодо свого позову Супрун вважає поганим сигналом, адже це означає, що "люди на кшталт Дубінського можуть абсолютно безкарно далі генерувати фейки та атакувати тих, хто робить зміни на користь суспільства та держави".

Свій пост у соцмережі Супрун проілюструвала картинкою "найбезглуздіших речей на світі", на якій є і фотографі Солом’янського райсуду Києва.

Що передувало: 17 жовтня Супрун написала пост, у якому анонсувала новини щодо судового процесу стосовно фейків Дубінського, а поза тим розповіла про "наближену тему – геморой".

Передісторія: