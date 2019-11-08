США розкритикували Німеччину за "Північний потік-2"
Державний секретар США Майк Помпео нагадав Німеччині, що США виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" та залежності ФРН від російських енергоносіїв.
Джерело: Deutsche Welle з посиланням на заяву Помпео під час виступу в берлінському Фонді Кербера у п'ятницю, 8 листопада, перед зустріччю з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.
Пряма мова: "Ми не хочемо, щоб енергозабезпечення Європи залежало від Володимира Путіна".
Деталі: Під час виступу державний секретар США звернув увагу на авторитарні тенденції в Росії та Китаї та заявив, що Німеччина повинна боротися заради свободи у світі спільно з США.
Помпео також застеріг Німеччину від використання обладнання китайського телекомунікаційного концерну Huawei при створенні мобільних мереж 5G. Ексочільник ЦРУ Помпео нагадав, що США підозрюють китайський концерн у пормисловому шпигунстві.
Втім, незадовго до цього, під час зустрічі з новопризначеною головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Меркель зазначила, що уряд ФРН підвищить вимоги безпеки під час розбудови мережі 5G, але не виключатиме окремі підприємства з участі у цьому процесі.
Передісторія:
- Німецький законодавчий орган Бундестаг намагається проголосувати за поправки, які б дозволили газопроводу "Північний потік-2" обійти газову директиву Європейського Союзу.
- Україна закликала Бундестаг не підтримувати ці поправки.
- 6 листопада стало відомо, що німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити споруджуваний газопровід Північний потік-2 від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.
- Минулого тижня Данія дала свою згоду на прокладення газового маршруту Північний потік-2. Євродепутат зазначив, що тепер можна лише намагатися затримувати реалізацію цього проєкту.
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