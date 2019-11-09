Під посольством Польщі проходить акція на підтримку Мазура

У Києві під посольством Польщі проходить акція на підтримку затриманого за запитом Росії співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, добровольця Ігоря Мазура з позивним "Тополя".

Джерело: Громадське

Деталі: Учасники акції вимагають від польських правоохоронців відпустити Мазура якомога швидше.

Водночас, мітингувальники закликали не ображати посольство і кажуть, що прийшли проінформувати поляків, що вони затримали невинного і цим підіграли РФ.

Пряма мова учасника акції Богдана Ходаковського: "Ми прийшли на підтримку Ігоря Мазура. Ми сподіваємося, що польські правоохоронці зробили помилку і не розуміють до чого вдалися. Бо окрім, як сприянням російським спецслужбам це назвати не можна. Сподіваємося, що хтось з посольства зараз приїде в дасть коментар розлогий".

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