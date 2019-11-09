Під посольством Польщі проходить акція на підтримку Мазура

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Субота, 9 листопада 2019, 20:08

У Києві під посольством Польщі проходить акція на підтримку затриманого за запитом Росії співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, добровольця Ігоря Мазура з позивним "Тополя".

Джерело: Громадське

 

Деталі: Учасники акції вимагають від польських правоохоронців відпустити Мазура якомога швидше.

Водночас, мітингувальники закликали не ображати посольство і кажуть, що прийшли проінформувати поляків, що вони затримали невинного і цим підіграли РФ.

Пряма мова учасника акції Богдана Ходаковського: "Ми прийшли на підтримку Ігоря Мазура. Ми сподіваємося, що польські правоохоронці зробили помилку і не розуміють до чого вдалися. Бо окрім, як сприянням російським спецслужбам це назвати не можна. Сподіваємося, що хтось з посольства зараз приїде в дасть коментар розлогий".

 
 
 

Передісторія:

  • У суботу в Польщі за запитом РФ затримали одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура з позивним "Тополя".
  • Пізніше з ним зустрівся український консул. 
  • МВС України у зв'язку з затриманням Мазура привернуло увагу Інтерполу до спроби РФ неправомірно використати його інструменти для політично вмотивованих переслідувань українців.

Українська правда
Теми: Польща акції Інтерпол Росія


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