Під посольством Польщі проходить акція на підтримку Мазура
У Києві під посольством Польщі проходить акція на підтримку затриманого за запитом Росії співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, добровольця Ігоря Мазура з позивним "Тополя".
Джерело: Громадське
Деталі: Учасники акції вимагають від польських правоохоронців відпустити Мазура якомога швидше.
Водночас, мітингувальники закликали не ображати посольство і кажуть, що прийшли проінформувати поляків, що вони затримали невинного і цим підіграли РФ.
Пряма мова учасника акції Богдана Ходаковського: "Ми прийшли на підтримку Ігоря Мазура. Ми сподіваємося, що польські правоохоронці зробили помилку і не розуміють до чого вдалися. Бо окрім, як сприянням російським спецслужбам це назвати не можна. Сподіваємося, що хтось з посольства зараз приїде в дасть коментар розлогий".
Передісторія:
- У суботу в Польщі за запитом РФ затримали одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура з позивним "Тополя".
- Пізніше з ним зустрівся український консул.
- МВС України у зв'язку з затриманням Мазура привернуло увагу Інтерполу до спроби РФ неправомірно використати його інструменти для політично вмотивованих переслідувань українців.
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