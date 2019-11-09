Трамп анонсував публікацію стенограми другої розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок Білий дім, імовірно, опублікує стенограму другої розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: заява Трампа в суботу на Об'єднаній базі Ендрюс, повідомляє Reuters

Пряма мова Трампа: "У нас з'явиться ще одна стенограма, яка дуже важлива".

"Я дам вам другу стенограму, тому що у мене було дві розмови з президентом України".

Деталі: Трамп зазначив, що друга стенограма, ймовірно, буде опублікована у вівторок.

Що було раніше: 8 листопада Трамп заявив, що на вимогу слідчих Конгресу щодо імпічменту може опублікувати ще одну "дуже важливу" розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася раніше за всім відому липневу.

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