Трамп анонсував публікацію стенограми другої розмови з Зеленським
Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок Білий дім, імовірно, опублікує стенограму другої розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: заява Трампа в суботу на Об'єднаній базі Ендрюс, повідомляє Reuters
Пряма мова Трампа: "У нас з'явиться ще одна стенограма, яка дуже важлива".
"Я дам вам другу стенограму, тому що у мене було дві розмови з президентом України".
Деталі: Трамп зазначив, що друга стенограма, ймовірно, буде опублікована у вівторок.
Що було раніше: 8 листопада Трамп заявив, що на вимогу слідчих Конгресу щодо імпічменту може опублікувати ще одну "дуже важливу" розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася раніше за всім відому липневу.
Передісторія:
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст липневої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- З тексту розмови зробили висновок, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
- На виборах президента 21 квітня після оголошення результатів екзит-полу Зеленському зателефонував Трамп.
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