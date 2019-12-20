У Трампа виступають проти "пекельних санкцій" відносно Росії – ЗМІ

Адміністрація Трампа чинить негласний опір законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, який пропонує розширити санкції проти РФ.

Джерело: The Daily Beast передає Укрінформ

Дослівно: "Один із чиновників Державного департаменту у вівторок надіслав голові профільного комітету Сенату лист обсягом 22 сторінки проти нового проєкту санкцій", - пише видання.

Деталі: Йдеться про законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який нещодавно підтримав комітет Сенату з питань міжнародних відносин. Документ пропонує карати фізичних та юридичних осіб Росії, причетних до тиску Кремля на Україну, а також до втручання у президентські вибори в США, у справи Сирії та переслідування дисидентів у РФ. Сам Грем назвав його "законопроєктом пекельних санкцій".

У згаданому листі вказується, що адміністрація Трампа виступає "рішуче проти" законопроєкту, якщо до нього не буде внесено низки змін. Також наголошується, що проєкт Грема може "завдати шкоди європейським союзникам Америки" та "порушити трансатлантичну єдність щодо чинних американських санкцій проти Росії".

Крім того, чиновник адміністрації підкреслив, що законопроєкт "загрожує світовим енергетичним, товарним, фінансовим та іншим ринкам", оскільки спрямований "майже на весь спектр зовнішньої комерційної діяльності з Росією".

Як зазначає видання, в адміністрації Трампа стверджують, що санкції можуть уразити американські банки, які працюють у Росії, а також завдати шкоди активам менеджерів зі США.

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