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У Трампа выступают против "адских санкций" в отношении России – СМИ

Пятница, 20 декабря 2019, 03:48
У Трампа выступают против адских санкций в отношении России – СМИ

Администрация Трампа оказывает негласное сопротивление законопроекту сенатора Линдси Грэма, который предлагает расширить санкции против РФ.

Источник: The Daily Beast передає Укрінформ

Дословно: "Один из чиновников Государственного департамента во вторник направил председателю профильного комитета Сената письмо объемом 22 страницы против нового проекту санкций", - пишет издание.

Детали: Речь идет о законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма, который недавно поддержал комитет Сената по международным отношениям. Документ предлагает наказывать физических и юридических лиц России, причастных к давлению Кремля на Украине, а также вмешательства в президентские выборы в США, в дела Сирии и преследования диссидентов в РФ. Сам Грэм назвал его "законопроектом адских санкций".

В упомянутом письме указывается, что администрация Трампа выступает "решительно против" законопроекту, если к нему не будут внесены ряд изменений. Также отмечается, что проект Грэма может "нанести ущерб европейским союзникам Америки" и "нарушить трансатлантическое единство относительно действующих американских санкций против России".

Кроме того, чиновник администрации подчеркнул, что законопроект "грозит мировым энергетическим, товарным, финансовым и другим рынкам", поскольку направлен "почти на весь спектр внешней коммерческой деятельности с Россией".

Как отмечает издание, в администрации Трампа утверждают, что санкции могут поразить американские банки, которые работают в России, а также нанести вред активам менеджеров из США.

Напомним: 

  • Этот законопроект предусматривает введение дополнительных санкций против России.
  • В частности, в нем говорится, что "Российская Федерация должна освободить украинских моряков", которые были задержаны в прошлом году в Керченском проливе, но ранее в этом году уже были отпущены на свободу.
  • Согласно законопроекту, президент США должен, среди прочего, публично призвать "руководство России вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины", добиваться от Москвы прекращения поддержки сил, оккупировавших часть территорий Грузии и Молдавии, и "перестать позволять жестокому режиму Башара Асада совершать военные преступления".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампРосcияСШАсанкции
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