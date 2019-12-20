Администрация Трампа оказывает негласное сопротивление законопроекту сенатора Линдси Грэма, который предлагает расширить санкции против РФ.

Источник: The Daily Beast передає Укрінформ

Дословно: "Один из чиновников Государственного департамента во вторник направил председателю профильного комитета Сената письмо объемом 22 страницы против нового проекту санкций", - пишет издание.

Детали: Речь идет о законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма, который недавно поддержал комитет Сената по международным отношениям. Документ предлагает наказывать физических и юридических лиц России, причастных к давлению Кремля на Украине, а также вмешательства в президентские выборы в США, в дела Сирии и преследования диссидентов в РФ. Сам Грэм назвал его "законопроектом адских санкций".

В упомянутом письме указывается, что администрация Трампа выступает "решительно против" законопроекту, если к нему не будут внесены ряд изменений. Также отмечается, что проект Грэма может "нанести ущерб европейским союзникам Америки" и "нарушить трансатлантическое единство относительно действующих американских санкций против России".

Кроме того, чиновник администрации подчеркнул, что законопроект "грозит мировым энергетическим, товарным, финансовым и другим рынкам", поскольку направлен "почти на весь спектр внешней коммерческой деятельности с Россией".

Как отмечает издание, в администрации Трампа утверждают, что санкции могут поразить американские банки, которые работают в России, а также нанести вред активам менеджеров из США.

Напомним: