ООС: минулої доби зафіксовано 1 обстріл 

945 переглядів
П'ятниця, 20 грудня 2019, 07:05

19 грудня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

З початку цієї доби російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного. Втрат з нашого боку не було"

Теми: ООС Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бойовики 7 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, один поранений 19 грудня 2019, 07:28
Окупанти провели 4 обстріли, на ділянках розведення ситуація стабільна – штаб 18 грудня 2019, 18:35
Від кулі бойовиків на Донбасі загинув цивільний – штаб ООС 18 грудня 2019, 14:55
Усі новини
Головні новини
Українці обрали політика і подію року
Білий дім заморозив допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу
Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих
Усі новини
здоров'я

Чому у деяких людей постійно холодні руки

поради

Прагніть бути під денним світлом частіше: чому це потрібно і як цього досягти

Тексти року

20 текстів, які найбільше переглядали читачі УП.Життя у 2019 році