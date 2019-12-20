ООС: за прошедшие сутки зафиксировано 1 обстрел

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Пятница, 20 декабря 2019, 07:05

19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано рядом населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала этого периода российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного. Потерь с нашей стороны не было "

Темы: ООС Донбасс


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