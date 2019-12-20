ООС: за прошедшие сутки зафиксировано 1 обстрел
Пятница, 20 декабря 2019, 06:05
19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано рядом населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Дословно: "Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
С начала этого периода российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного. Потерь с нашей стороны не было "