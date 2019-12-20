Кабмін піде війною на гральні автомати під виглядом "лотерей"

Кабінет міністрів заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook

Пряма мова: "Уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах".

Деталі: Таке рішення Кабмін виніс 20 грудня.

Гончарук пояснив, що тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передоручення на розповсюдження державних миттєвих лотерей.

Уряд також доручив Нацполіції з 20 грудня розпочати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу.

А Державній фіскальній службі наказав організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей".

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