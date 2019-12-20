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Кабмін піде війною на гральні автомати під виглядом "лотерей"

П'ятниця, 20 грудня 2019, 08:29
Кабмін піде війною на гральні автомати під виглядом лотерей

Кабінет міністрів заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook

Пряма мова: "Уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах".

Деталі: Таке рішення Кабмін виніс 20 грудня.

Гончарук пояснив, що тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передоручення на розповсюдження державних миттєвих лотерей.

Уряд також доручив Нацполіції з 20 грудня розпочати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу.

А Державній фіскальній службі наказав організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей".

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"Грають вони – виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Передісторія:

  • У вересні Кабінет міністрів розробив і схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.
  • Однак 19 грудня на засіданні Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.
  • За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у листопаді-грудні, 56% українців не підтримують легалізацію азартних ігор в Україні.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівказинолотереї
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