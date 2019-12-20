Кабмин пойдет войной на игровые автоматы под видом "лотерей"
Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.
Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook
Прямая речь: "Правительство исключило возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях".
Детали: Такое решение Кабмин вынес 20 декабря.
Гончарук пояснил, что теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам препоручения на распространение государственных мгновенных лотерей.
Правительство также поручило Нацполиции с 20 декабря начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса.
А Государственной фискальной службе приказало организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей".
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"Играют они – выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе
Предыстория:
- Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
- Но на заседании 19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
- По результатам исследования Киевского международного института социологии, проведенного в ноябре-декабре, 56% украинцев не поддерживают легализацию азартных игр в Украине.