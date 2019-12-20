Кабмин пойдет войной на игровые автоматы под видом "лотерей"

Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook

Прямая речь: "Правительство исключило возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях".

Детали: Такое решение Кабмин вынес 20 декабря.

Гончарук пояснил, что теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам препоручения на распространение государственных мгновенных лотерей.

Правительство также поручило Нацполиции с 20 декабря начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса.

А Государственной фискальной службе приказало организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей".

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