Кабмин пойдет войной на игровые автоматы под видом "лотерей"

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Пятница, 20 декабря 2019, 09:29

Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook

Прямая речь: "Правительство исключило возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях".

Детали: Такое решение Кабмин вынес 20 декабря.

Гончарук пояснил, что теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам препоручения на распространение государственных мгновенных лотерей.

Правительство также поручило Нацполиции с 20 декабря начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса.

А Государственной фискальной службе приказало организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей".

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"Играют они – выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе

Предыстория:

  • Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
  • По результатам исследования Киевского международного института социологии, проведенного в ноябре-декабре, 56% украинцев не поддерживают легализацию азартных игр в Украине.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров казино лотореи


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