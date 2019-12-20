Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Я патріот своєї країни": Зозуля пояснив, чому його цькують іспанські ультрас

П'ятниця, 20 грудня 2019, 10:10
Я патріот своєї країни: Зозуля пояснив, чому його цькують іспанські ультрас

Український футболіст Роман Зозуля заявив, що ультрас "Райо Вальєкано" вважають його нацистом, тому що частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.

Джерело: Marca

Пряма мова Зозулі: "Я просто футболіст і я аполітичний. Мене називають расистом, але мій найкращий друг - темношкірий Жеремі Бела.

Президент моєї країни підтримує мене. Став би він підтримувати мене, якби я був нацистом? Мене звинувачують у тому, що у мене є тату, з якоюсь символікою, але це не так, можете запитати моїх партнерів по команді, які бачать мене кожен день.

Україна перебуває у стані війни. Багато людей беруть участь у гуманітарних акціях, купуючи медичні препарати, їжу і одяг, допомагаючи лікарням.

Разом з командою ми відвідували військових на фронті, щоб підтримати їх, як патріоти своєї країни. Ми прагнемо рятувати життя. Ми ніколи не купуємо зброю. Я патріот, і це не злочин.

Коли я підписав контракт з "Райо Вальєкано", мені сказали, що я не зможу грати там, тому що я фашист. Я нічого не зрозумів. Я запитав чому, і мені сказали, що я допомагав українській армії, а "Буканерос" (ультрас "Райо Вальєкано") - на протилежній стороні.

Шестеро з них воювали на Донбасі проти України. Вони бачать в мені ворога, фашиста, нациста і расиста. Я хотів поговорити з ними і пояснити, що я не такий, але вони не хотіли зі мною розмовляти".

Все, що вони говорять про мене, - це неправда. Я просто футболіст і патріот своєї країни. Я втомився від цієї ситуації і хочу, щоб це все припинилося раз і назавжди. Іспанія - моя друга батьківщина, і я хочу залишитися тут з миром".

Що було раніше: У неділю матч другого дивізіону чемпіонату Іспанії між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" відклали через образи на адресу нападника "Альбасете", українця Романа Зозулі.

Фанати "Райо" наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця образи, основною тематикою яких стало гасло "Зозуля - нацист". Через це гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.

Зозуля значився у складі "Райо" на правах оренди ще в 2017 році, але ультрас клубу "Буканерос" (традиційно підтримують ліві погляди) не прийняли новачка, звинувачуючи його у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. У підсумку Зозуля отримав дозвіл від ФІФА і достроково покинув команду, не зігравши за клуб жодного матчу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: