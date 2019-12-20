"Я патріот своєї країни": Зозуля пояснив, чому його цькують іспанські ультрас

Український футболіст Роман Зозуля заявив, що ультрас "Райо Вальєкано" вважають його нацистом, тому що частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.

Джерело: Marca

Пряма мова Зозулі: "Я просто футболіст і я аполітичний. Мене називають расистом, але мій найкращий друг - темношкірий Жеремі Бела.

Президент моєї країни підтримує мене. Став би він підтримувати мене, якби я був нацистом? Мене звинувачують у тому, що у мене є тату, з якоюсь символікою, але це не так, можете запитати моїх партнерів по команді, які бачать мене кожен день.

Україна перебуває у стані війни. Багато людей беруть участь у гуманітарних акціях, купуючи медичні препарати, їжу і одяг, допомагаючи лікарням.

Разом з командою ми відвідували військових на фронті, щоб підтримати їх, як патріоти своєї країни. Ми прагнемо рятувати життя. Ми ніколи не купуємо зброю. Я патріот, і це не злочин.



Коли я підписав контракт з "Райо Вальєкано", мені сказали, що я не зможу грати там, тому що я фашист. Я нічого не зрозумів. Я запитав чому, і мені сказали, що я допомагав українській армії, а "Буканерос" (ультрас "Райо Вальєкано") - на протилежній стороні.

Шестеро з них воювали на Донбасі проти України. Вони бачать в мені ворога, фашиста, нациста і расиста. Я хотів поговорити з ними і пояснити, що я не такий, але вони не хотіли зі мною розмовляти".

Все, що вони говорять про мене, - це неправда. Я просто футболіст і патріот своєї країни. Я втомився від цієї ситуації і хочу, щоб це все припинилося раз і назавжди. Іспанія - моя друга батьківщина, і я хочу залишитися тут з миром".

Що було раніше: У неділю матч другого дивізіону чемпіонату Іспанії між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" відклали через образи на адресу нападника "Альбасете", українця Романа Зозулі.

Фанати "Райо" наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця образи, основною тематикою яких стало гасло "Зозуля - нацист". Через це гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.

Зозуля значився у складі "Райо" на правах оренди ще в 2017 році, але ультрас клубу "Буканерос" (традиційно підтримують ліві погляди) не прийняли новачка, звинувачуючи його у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. У підсумку Зозуля отримав дозвіл від ФІФА і достроково покинув команду, не зігравши за клуб жодного матчу.