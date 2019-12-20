"Я патриот своей страны": Зозуля объяснил, почему его травят испанские ультрас
Украинский футболист Роман Зозуля заявил, что ультрас "Райо Вальекано" считают его нацистом, так как часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.
Источник: Marca
Прямая речь Зозули: "Я просто футболист и я аполитичен. Меня называют расистом, но мой лучший друг - темнокожий Жереми Белла.
Президент моей страны поддерживает меня. Стал бы он поддерживать меня, если бы я был нацистом? Меня обвиняют в том, что у меня есть татуировка, с какой символикой, но это не так, можете спросить моих партнеров по команде, которые видят меня каждый день.
Украина находится в состоянии войны. Многие люди принимают участие в гуманитарных акциях, покупая медицинские препараты, еду и одежду, помогая больницам.
Вместе с командой мы посещали военных на фронте, чтобы поддержать их, как патриоты своей страны. Мы стремимся спасать жизни. Мы никогда не покупаем оружие. Я патриот, и это не преступление.
Когда я подписал контракт с "Райо Вальекано", мне сказали, что я не смогу играть там, потому что я фашист. Я ничего не понял. Я спросил почему, и мне сказали, что я помогал украинской армии, а "Буканерос" (ультрас "Райо Вальекано") - на противоположной стороне.
Шестеро из них воевали на Донбассе против Украины. Они видят во мне врага, фашиста, нациста и расиста. Я хотел поговорить с ними и объяснить, что я не такой, но они не хотели со мной разговаривать.
Все, что они говорят обо мне, - это неправда. Я просто футболист и патриот своей страны. Я устал от этой ситуации и хочу, чтобы это все прекратилось раз и навсегда. Испания - моя вторая родина, и я хочу остаться здесь с миром".
Что было раньше: В воскресенье матч второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" отложили из-за оскорблений в адрес нападающего "Альбасете", украинца Романа Зозули.
Фанаты "Райо" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист". Из-за этого игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.
Зозуля числился в составе "Райо" на правах аренды еще в 2017 году, но ультрас клуба "Буканерос" (традиционно поддерживают левые взгляды) не приняли новичка, обвиняя его в связях с ультраправыми организациями в Украине. В итоге Зозуля получил разрешение от ФИФА и досрочно покинул команду, не сыграв за клуб ни одного матча.