Путін: Росія прагне вирішити газове питання з Україною

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва буде прагнути до укладання угоди щодо транзиту газу з Україною.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Ми будемо прагнути до цього, але вони (умови угоди, – УП) повинні бути взаємоприйнятими, без створення обом сторонам ризиків".

Деталі: Відзначається, що 20 грудня у Петербурзі перший віце-прем'єр – міністр фінансів РФ Антон Сілуанов проводить зустріч з лідером "Опозиційною платформи – За життя", кумом Путіна Віктором Медведчуком. До їхньої розмови приєднався і російський президент.

Що було раніше: 19 грудян президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.

Представник Єврокомісії на переговорах Марош Шефчович заявив, що Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Передісторія: