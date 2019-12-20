Путін: Росія прагне вирішити газове питання з Україною
Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва буде прагнути до укладання угоди щодо транзиту газу з Україною.
Джерело: ТАСС
Пряма мова: "Ми будемо прагнути до цього, але вони (умови угоди, – УП) повинні бути взаємоприйнятими, без створення обом сторонам ризиків".
Деталі: Відзначається, що 20 грудня у Петербурзі перший віце-прем'єр – міністр фінансів РФ Антон Сілуанов проводить зустріч з лідером "Опозиційною платформи – За життя", кумом Путіна Віктором Медведчуком. До їхньої розмови приєднався і російський президент.
Що було раніше: 19 грудян президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.
Представник Єврокомісії на переговорах Марош Шефчович заявив, що Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.
Передісторія:
- 18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
- У НАК Нафтогаз вважали, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
- "Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
- 25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
- 4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
- 17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що якщо газовий транзит не підпишуть зараз, то сторони повернуться до нього у квітні-травні.