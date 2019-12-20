Путин: Россия стремится решить газовый вопрос с Украиной

2774 просмотра
Пятница, 20 декабря 2019, 12:00

Президент России Владимир Путин заявляет, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения, – УП) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков".

Детали: Отмечается, что 20 декабря в Петербурге первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов проводит встречу с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь", кумом Путина Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился и российский президент. 

Что было раньше: 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину. 

Представитель Еврокомиссии на переговорах Марош Шефчович заявил, что Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Предыстория:

  • 18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.
  • В НАК Нафтогаз считали,что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.
  • "Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
  • 25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.
  • 4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".
  • 17 декабря председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что если газовый транзит не подпишут сейчас, то стороны вернутся к нему в апреле-мае.

Темы: Путин Росcия газ ГТС


powered by lun.ua
Материалы по теме
В МИД прокомментировали выдумки Путина об "исконно русских территориях" 20 декабря 2019, 10:54
Главные новости четверга и ночи: заявления Путина, новый Избирательный кодекс 20 декабря 2019, 08:00
Зеленского просят отреагировать на слова Путина о "российских территориях" 19 декабря 2019, 17:09
Все новости
Главные новости
Обыски на канале однопартийца Порошенко: НАБУ раскрыло детали
Аваков: Полиция закрывает все игорные заведения
Сожгли машину сопредседателю "Батьки SOS", которая борется с поборами в школах
В спортклубе Порошенко обыски
Все новости
еда

Суши: полезные или вредные?

здоровье

Грипп 2019: симптомы, лечение, как передается и как отличить от простуды

Фото

10 лучших фотографий памятников культуры Украины 2019

Поиск по сайту
Архив
Весь архів