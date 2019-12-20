Путин: Россия стремится решить газовый вопрос с Украиной
Президент России Владимир Путин заявляет, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.
Источник: ТАСС
Прямая речь: "Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения, – УП) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков".
Детали: Отмечается, что 20 декабря в Петербурге первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов проводит встречу с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь", кумом Путина Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился и российский президент.
Что было раньше: 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.
Представитель Еврокомиссии на переговорах Марош Шефчович заявил, что Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.
Предыстория:
- 18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.
- В НАК Нафтогаз считали,что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.
- "Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
- 25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.
- 4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".
- 17 декабря председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что если газовый транзит не подпишут сейчас, то стороны вернутся к нему в апреле-мае.