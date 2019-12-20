Путин: Россия стремится решить газовый вопрос с Украиной

Президент России Владимир Путин заявляет, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения, – УП) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков".

Детали: Отмечается, что 20 декабря в Петербурге первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов проводит встречу с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь", кумом Путина Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился и российский президент.

Что было раньше: 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

Представитель Еврокомиссии на переговорах Марош Шефчович заявил, что Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

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