Лещенко став членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця".

Джерело: розпорядження Кабміну № 1309-р від 18 грудня, Facebook-сторінка колишнього заступника міністра інфраструктури Олександра Кави

Дослівно: "Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Журавльова Олега Сергійовича та Лещенка Сергія Анатолійовича як представників держави".

Деталі: Згідно з розпорядженням, достроково припиняються повноваження членів наглядової ради "Укрзалізниці" Даніеля Білака Е. та Костянтина Мар’євича.

Уряд також уповноважив держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака на підписання цивільно-правових договорів із зазначеними членами наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

Кава у листопаді 2019 року написав у соцмережі, що середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради "УЗ" складає 588 тисяч гривень.

ФБ: Кави

Згідно з сайтом АТ, наразі Наглядова рада УЗ складається з 7-ми осіб: глава Шевкі Аджунер, заступник голови Даніель Білак, члени наглядової ради Андерс Ослунд, Крістіан Кун, Андреас Матьє, Костянтин Мар’євич, Адомас Азуолас Аудіцкас.

18 грудня Наглядові ради держкомпаній, зокрема "Укрзалізниці", отримали більше повноважень.

Члени наглядової ради обираються строком на три роки. Наглядова рада один із органів правління товариства.

Члени наглядової ради мають формувати показники ефективності роботи голови та членів правління. Рада контролює правління "УЗ", подає кандидатури членів правління уряду, скасовує рішення правління та надає обов’язкові до виконання вказівки. Наглядова рада призначає керівників підрозділів внутрішнього аудиту і тд.

Вони мають право отримувати будь-яку інформацію та документацію про товариство, ініційовувати розгляд правлінням питання діяльності товариства, бути присутніми на засіданнях всіх органів товариства, тощо.

Лещенко - обирався депутатом Верховної Ради восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенко", журналіст.

Журавльов - радник міністра інфраструктури Владислава Криклій, юрист, голова наглядової ради в страховій компанії "Крона".

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