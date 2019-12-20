Лещенко стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци"

Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога".

Источник: распоряжение Кабмина № 1309-р от 18 декабря, Facebook-страница бывшего заместителя министра инфраструктуры Александра Кавы

Дословно: "Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства".

Детали: Согласно распоряжению, досрочно прекращаются полномочия членов наблюдательного совета "Укрзализныци" Даниэля Билака Е. и Константина Марьевича.

Правительство также уполномочило госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

Кава в ноябре 2019 написал в соцсети, что среднемесячная заработная плата члена наблюдательного совета "УЗ" составляет 588 тысяч гривен.

ФБ: Кавы

Согласно сайту АО, сейчас Наблюдательный совет УЗ состоит из 7-ми человек: глава Шевка Аджунер, заместитель председателя Даниэль Билак, члены наблюдательного совета Андерс Ослунд, Кристиан Кун, Андреас Матье, Константин Марьевич, Адомас Азуолас Аудицкас.

18 декабря Наблюдательные советы госкомпаний, в частности "Укрзализныци", получили больше полномочий.

Члены наблюдательного совета избираются сроком на три года. Наблюдательный совет один из органов управления общества.

Члены наблюдательного совета должны формировать показатели эффективности работы председателя и членов правления. Совет контролирует правления "УЗ", представляет кандидатуры членов правления правительства, отменяет решение правления и предоставляет обязательные к исполнению указания. Наблюдательный совет назначает руководителей подразделений внутреннего аудита и тд.

Члены набсовета имеют право получать любую информацию и документацию об обществе, инициировать рассмотрение правлением вопросов деятельности общества, присутствовать на заседаниях всех органов общества и тому подобное.

Лещенко - избирался депутатом Верховной Рады восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко", журналист.

Журавлев - советник министра инфраструктуры Владислава Криклия, юрист, председатель наблюдательного совета в страховой компании "Крона".

Напомним: