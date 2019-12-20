Лещенко стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци"

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Пятница, 20 декабря 2019, 12:03

Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога".

Источник: распоряжение Кабмина № 1309-р от 18 декабря, Facebook-страница бывшего заместителя министра инфраструктуры Александра Кавы

Дословно: "Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства".

Детали: Согласно распоряжению, досрочно прекращаются полномочия членов наблюдательного совета "Укрзализныци" Даниэля Билака Е. и Константина Марьевича.

Правительство также уполномочило госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

Кава в ноябре 2019 написал в соцсети, что среднемесячная заработная плата члена наблюдательного совета "УЗ" составляет 588 тысяч гривен.

 
ФБ: Кавы

Лещенко - избирался депутатом Верховной Рады восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко", журналист.

Журавлев - советник министра инфраструктуры Владислава Криклия, юрист, председатель наблюдательного совета в страховой компании "Крона".

Украинская правда
Темы: Лещенко Укрзализныця


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