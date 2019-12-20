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За справу ексдепутата Мартиненка взявся суд у Швейцарії

П'ятниця, 20 грудня 2019, 11:26
За справу ексдепутата Мартиненка взявся суд у Швейцарії

Прокуратура Швейцарії направила до суду справу українського колишнього депутата Миколи Мартиненка, якого там підозрюють у відмиванні коштів на 2,8 млн євро.

Джерело: Центр протидії корупції з посиланням на швейцарську прокуратуру

Деталі: Справа у Швейцарії пов’язана з провадженням Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні, яке нині розглядається Антикорупційним судом.

За інформацією слідства, будучи нардепом і головою енергетичного комітету парламенту, Мартиненко та спільники протягом 2008-2012 років "забезпечили" перемогу чеській компанії Skoda J.S.  на тендерах держпідприємства НАЕК "Енергоатом" із закупівлі обладнання.

В обмін на перемоги, чехи надавали відкати у 15-20% вартості закупленого, які перераховувалися на рахунки панамської компанії Bradcrest. Бенефіціаром цієї компанії, за даними правоохоронців, є Мартиненко.

Справа у Швейцарії стосується саме цих відкатів від Skoda J.S. та відмивання грошей отриманих за результатами оборудок. Адже рахунки компанії  Bradcrest відкриті у Швейцарських банках. Там Мартиненку може загрожувати до 5 років тюремного ув’язнення, а також значні штрафи.

Під час розгляду справи Мартиненка НАБУ і САП співпрацювали зі швейцарською прокуратурою. За це швейцарські правоохоронці подякували українським колегам. 

Також, як стало відомо в українському судовому процесі проти Мартиненка, швейцарці передали до України флешку з низкою доказів, вилучених у Швейцарських банках. Ці документи доводять, що саме Мартиненко отримував відкати від чеської компанії.

Пряма мова юриста ЦПК Андрія Савіна: "Ми довго чекали, коли швейцарську справу Мартиненка  передадуть до суду. Це означає, що не лише українські правоохоронці, а швейцарські дійшли висновків, що схеми Мартиненка мають ознаки злочинів. Це абсолютно виключає будь-яку політичну складову цих справ, чим постійно намагається зманіпулювати екснардеп".

Нагадаємо:

В Україні Мартиненка обвинувачують в організації схеми з розкрадання на двох держпідприємствах. Крім епізоду з "Енергоатомом" є ще другий,  що стосується закупівлі ДП "СхідГЗК" уранового концентрату. Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", пов’язану з Мартиненком, спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.

Знати більше: Під прицілом Європи. В яких справах за кордоном фігурує Мартиненко

"Українська правда" в Threads

Теми: МартиненкоШвейцарія
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