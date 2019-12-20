За дело экс-депутата Мартыненко взялся суд в Швейцарии

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Пятница, 20 декабря 2019, 12:26

Прокуратура Швейцарии направила в суд дело украинского бывшего депутата Николая Мартыненко, которого там подозревают в отмывании средств на 2,8 млн евро.

Источник: Центр противодействия коррупции со ссылкой на швейцарскую прокуратуру

Детали: Дело в Швейцарии связано с производством Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине, которое сейчас рассматривается Антикоррупционным судом.

По информации следствия, будучи нардепом и главой энергетического комитета парламента, Мартыненко и сообщники в течение 2008-2012 годов "обеспечили" победу чешской компании Skoda J.S. на тендерах госпредприятия НАЭК "Энергоатом" по закупке оборудования.

В обмен на выигрыш тендера, чехи делали откаты в 15-20% стоимости закупленного, которые перечислялись на счета панамской компании Bradcrest. Бенефициаром этой компании, по данным правоохранителей, является Мартыненко.

Дело в Швейцарии касается именно этих откатов от Skoda J.S. и отмывания денег полученных по результатам сделок. Ведь счета компании Bradcrest открыты в Швейцарских банках. Там Мартыненко может грозить до 5 лет тюремного заключения, а также значительные штрафы.

При рассмотрении дела Мартыненко НАБУ и САП сотрудничали со швейцарской прокуратурой. За это швейцарские правоохранители поблагодарили украинских коллег.

Также, как стало известно в украинском судебном процессе против Мартыненко, швейцарцы передали в Украину флешку с рядом доказательств, изъятых в швейцарских банках. Эти документы доказывают, что именно Мартыненко получал откаты от чешской компании.

Прямая речь юриста ЦПК Андрея Савина: "Мы долго ждали, когда швейцарское дело Мартыненко передадут в суд. Это означает, что не только украинские правоохранители, а швейцарские пришли к выводу, что схемы Мартыненко имеют признаки преступлений. Это абсолютно исключает любую политическую составляющую этих дел, чем постоянно пытается манипулировать экс-нардеп".

Напомним:

В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях. Кроме эпизода с "Энергоатомом" есть еще второй, касается закупки ГП "ВостГОК" уранового концентрата. Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", связанную с Мартыненко, вызвав ущерб в размере 17,2 млн долларов США.

Знать больше: Под прицелом Европы. В каких делах за рубежом фигурирует Мартыненко

Темы: Мартыненко Швейцария


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