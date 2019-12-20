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Екснардеп Поляков жив у власній квартирі, а отримав від Ради 360 тисяч на житло – САП

П'ятниця, 20 грудня 2019, 16:53
Екснардеп Поляков жив у власній квартирі, а отримав від Ради 360 тисяч на житло – САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру народному депутату 8 скликання від "Народного фронту" Максиму Полякову у незаконному отриманні 367 тисяч гривень компенсації за винайм житла у столиці.   

Джерела: Facebook-сторінка САП

Дослівно: "Повідомлено ще одному народному депутату України VIII скликання про підозру у незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Окрім того, вказаному ексдепутату інкриміновано вчинення ще одного злочину – а саме внесення недостовірних відомостей до декларацій за 2016–2017 роки".

"Так, слідством встановлено, що колишній народний депутат із кінця 2016 року проживав у власній квартирі у Києві. Попри це він продовжував отримувати компенсацію за нібито сплачувану вартість оренди номера у готелі "Київ". За лютий 2018 року – серпень 2019 року ексдепутат незаконно отримав 367 тис гривень виплат".

Деталі: Джерела "Української правди" в прокуратурі повідомили, що йдеться про Максима Полякова.

В САП також повідомили, що екснардеп у електронній декларації за 2016 рік свідомо не зазначив набуття у власність вищевказаної квартири, вартість якої сягає близько 10,91 млн гривень.

А у декларації за 2017 рік, за інформацією САП, колишній народний обранець не вказав 5,24 млн грн доходів та видатків у розмірі 5,19 млн грн у зв’язку з придбанням квартири.

Колишньому нардепу інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації) та ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Передісторія:

  • 17 грудня САП і НАБУ повідомили про підозру народному депутату України восьмого скликання Дмитру Колєснікову, який, зловживаючи службовим становищем, начебто незаконно отримав 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету.

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційна прокуратура
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