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Екснардеп Поляков жил в собственной квартире, а получил от Рады 360 тысяч на жилье – САП

Пятница, 20 декабря 2019, 16:53
Екснардеп Поляков жил в собственной квартире, а получил от Рады 360 тысяч на жилье – САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении народному депутату 8 созыва от "Народного фронта" Максиму Полякову в незаконном получении 367 тысяч гривен компенсации за наем жилья в столице.

Источники: Facebook-страница САП

Дословно: "Сообщено еще одному народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице. Кроме того, указанному экс-депутату инкриминируется совершение еще одного преступления – а именно внесение недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 годы".

"Да, следствием установлено, что бывший народный депутат с конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве. Несмотря на это он продолжал получать компенсацию за якобы выплачиваемую стоимость аренды номера в гостинице "Киев". За февраль 2018 - август 2019 экс-депутат незаконно получил 367 тысяч гривен выплат".

Детали: Источники "Украинской правды" в прокуратуре сообщили, что речь идет о Максиме Полякова.

В САП также сообщили, что экс-нардеп в электронной декларации за 2016 год сознательно не указал приобретение в собственность вышеуказанной квартиры, стоимость которой составляет около 10,91 млн гривен.

А в декларации за 2017, по информации САП, бывший народный избранник не указал 5,24 млн грн доходов и расходов в размере 5,19 млн грн в связи с приобретением квартиры.

Бывшему нардепу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации) и ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Предыстория:

  • 17 декабря САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины восьмого созыва Дмитрию Колесникову, который, злоупотребляя служебным положением, якобы незаконно получил 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратура
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