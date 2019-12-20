У Мінську знову велелюдний протест. Лукашенко задоволений зустріччю з Путіним

У Мінську проходить чергова акція проти поглиблення інтеграції з Росією.

Джерело: "Радіо Свобода", "Інтерфакс", "Белта"

Більше тисячі людей протестують проти поглиблення інтеграції Білорусі та Росії. Вони зібралися на Жовтневій площі, а потім почали рухатися до площі Незалежності.

Протестувальники зупинились біля будинку уряду і періодично скандували "Ганьба".

За словами активістів, державі прислухатися до своїх громадян. Тому що якщо Білорусь "зіллють", не буде добре ні білорусам, ні керівництву.

Акцією керує член оргкомітету незареєстрованої партії Білоруська християнська демократія Павло Северинець.

Пряма мова: "Сьогодні день чекіста. У цей день Путін і Лукашенко зібралися в Пітері ділити Білорусь. Нехай не думають, що вони святкують свою перемогу".

Деталі: Міліціонери просять розійтися протестувальників, бо акція не санкціонована владою, але затримань наразі немає.

Зустріч президентів Росії і Білорусі на даний момент завершилася. Російський "Інтерфакс" цитує міністра економічного розвитку Росії Максима Орешкіна про те, що сторони поки не узгодили ряд спірних питань в рамках програми економічної інтеграції двох держав.

Йдеться про "три блоки питань", які блокують фінальні домовленості - в нафтовій, газовій та податковій сферах.

У той же час Орєшкін відзначив, що повністю узгоджені питання в сфері сільського господарства, зв'язку, митниці та регулювання алкогольного ринку.

За даними державного агентства "Белта" Олександр Лукашенко після зустрічі з Путіним зазначив, що в цілому "всі сторони задоволені ходом і результатами переговорів".

"Белта" зазначає, що сторони концептуально домовилися щодо енергоносіїв, ціни визначать у найближчі дні. Але "залишилися найскладніші питання".

Відповідаючи на питання, чи знадобиться ще додатково зустрічатися з Путіним до кінця поточного або на початку наступного року, Лукашенко сказав: "Якщо знадобиться, так. Ми з ним переговоримо по телефону найближчим часом. Є у нас там пара проблем, які ми повинні вирішити, – президентські питання. І в результаті розмови, якщо нам знадобиться зустріч, звичайно, ми в будь-який час, в будь-якому місці, в Росії або в Білорусі, зустрінемося".

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