В Минске снова многолюдный протест. Лукашенко доволен встречей с Путным

В Минске проходит очередная акция против углубления интеграции с Россией.

Источник: "Радио Свобода", "Интерфакс", "Белта"

Детали: Более тысячи человек протестуют против углубления интеграции Беларуси и России. Они собрались на Октябрьской площади, а затем начали двигаться к площади Независимости.

Протестующие остановились у здания правительства и периодически скандировали "Позор".

По словам активистов, государству стоит прислушиваться к своим гражданам. Потому что если Беларусь "сольют", не будет хорошо ни белорусам, ни руководству.

Акцией руководит член оргкомитета незарегистрированной партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец.

Прямая речь: "Сегодня день чекиста. В этот день Путин и Лукашенко собрались в Питере делить Беларусь. Пусть не думают, что они празднуют свою победу".

Детали: Милиционеры просят разойтись протестующих, потому акция не санкционирована властями, но задержаний пока нет.

Встреча президентов России и Беларуси на данный момент завершилась. Российский "Интерфакс" цитирует министра экономического развития России Максима Орешкина о том, что стороны пока не согласовали ряд спорных вопросов в рамках программы экономической интеграции двух государств.

Речь идет о "трех блоках вопросов", которые блокируют финальные договоренности - в нефтяной, газовой и налоговой сферах.

В то же время Орешкин отметил, что полностью согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни и регулирования алкогольного рынка.

По данным государственного агентства "Белта" Александр Лукашенко после встречи с Путиным отметил, что в целом "все стороны довольны ходом и результатами переговоров".

"Белта" отмечает, что стороны концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни. Но "остались самые сложные вопросы".

Отвечая на вопрос, понадобится ли еще дополнительно встречаться с Путиным до конца текущего или в начале следующего года, Лукашенко сказал: "Если понадобится, да. Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, - президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся".

Напомним: