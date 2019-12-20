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ООС: 5 обстрілів за добу

П'ятниця, 20 грудня 2019, 18:19
ООС: 5 обстрілів за добу

Збройні формування Російської Федерації 20 грудня п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі.

Джерело: вечірній брифінг ООС

Деталі: Два обстріли зафіксовано поблизу населеного пункту Хутір Вільний – із мінометів калібру 82-мм та неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойовики зранку також обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї околиці Невельського й Славного.

В районі Кам'янки російські окупанти відкрили вогонь із гранатометів.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військових немає.

19 грудня противник лише раз порушив режим припинення вогню – поблизу Троїцького.

Українська правда
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