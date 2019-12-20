ООС: 5 обстрілів за добу

Збройні формування Російської Федерації 20 грудня п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі.

Джерело: вечірній брифінг ООС

Деталі: Два обстріли зафіксовано поблизу населеного пункту Хутір Вільний – із мінометів калібру 82-мм та неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойовики зранку також обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї околиці Невельського й Славного.

В районі Кам'янки російські окупанти відкрили вогонь із гранатометів.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військових немає.

19 грудня противник лише раз порушив режим припинення вогню – поблизу Троїцького.