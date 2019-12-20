Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: 5 обстрелов за сутки

Пятница, 20 декабря 2019, 18:19
ООС: 5 обстрелов за сутки

Вооруженные формирования Российской Федерации 20 декабря пять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Источник: вечерний брифинг ООС

Детали: Два обстрела зафиксировано вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82 мм и неподалеку Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов.

Боевики утром обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия окраину Невельского и Славного.

В районе Каменки российские оккупанты открыли огонь из гранатометов.

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было.

19 декабря противник только раз нарушил режим прекращения огня –  вблизи Троицкого.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: