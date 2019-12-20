ООС: 5 обстрелов за сутки

Вооруженные формирования Российской Федерации 20 декабря пять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Источник: вечерний брифинг ООС

Детали: Два обстрела зафиксировано вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82 мм и неподалеку Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов.

Боевики утром обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия окраину Невельского и Славного.

В районе Каменки российские оккупанты открыли огонь из гранатометов.

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было.

19 декабря противник только раз нарушил режим прекращения огня – вблизи Троицкого.