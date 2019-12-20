ООС: 5 обстрелов за сутки
Пятница, 20 декабря 2019, 18:19
Вооруженные формирования Российской Федерации 20 декабря пять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.
Источник: вечерний брифинг ООС
Детали: Два обстрела зафиксировано вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82 мм и неподалеку Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов.
Боевики утром обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия окраину Невельского и Славного.
В районе Каменки российские оккупанты открыли огонь из гранатометов.
В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было.
19 декабря противник только раз нарушил режим прекращения огня – вблизи Троицкого.
Украинская правда