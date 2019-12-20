ООС: 5 обстрелов за сутки

38 просмотров
Пятница, 20 декабря 2019, 19:19

Вооруженные формирования Российской Федерации 20 декабря пять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Источник: вечерний брифинг ООС

Детали: Два обстрела зафиксировано вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82 мм и неподалеку Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов.

Боевики утром обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия окраину Невельского и Славного.

В районе Каменки российские оккупанты открыли огонь из гранатометов.

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было.

19 декабря противник только раз нарушил режим прекращения огня –  вблизи Троицкого.

Украинская правда


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
День допинга для Украины: тяжелоатлет лишен медали, "динамовец" – под подозрением
Дело Шеремета: силовики штурмом взяли зал суда и вывели подозреваемую
В деле Шеремета обновили прокуроров
Гривня стала мировым лидером по темпам укрепления – Bloomberg
Все новости
здоровье

Вреден глинтвейн для здоровья: мифы и факты

ТаблоID

Звездные свадьбы-2019

опрос

Дед Мороз проиграл Святому Николаю в рейтинге веры

Поиск по сайту
Архив
Весь архів