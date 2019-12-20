Поліція повідомляє про тисячі закритих гральних закладів і вилучених комп'ютерів

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 20:28

За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та відповідно до постанови уряду поліція закрила майже 5300 гральних закладів по всій країні.

Джерело: поліція

Пряма мова голови управління Департаменту стратегічних розслідувань Володимира Околіта: "У державі нараховувалося загалом близько 5300 незаконних гральних закладів, зокрема і лотереї, які відсьогодні Постановою Кабінету Міністрів втратили можливість працювати в законному полі. Також йдеться і про букмекерські контори, казино та інші гральні заклади…

Розуміємо, що заклади, які раніше були в правовому полі – це стосується лотереї – припинили свою діяльність та зачинилися. Це було встановлено при об’їзді наших мобільних груп".

Деталі: Правоохоронці повідомляють про 715 мобільних груп, які здійснюють "профілактику" незаконного грального бізнесу і проводять демонтаж зовнішньої реклами.

Вилучено обладнання, зокрема 2300 комп’ютерів, на суму близько 50 млн грн.

Поліція також попросила громадян повідомляти про відкриті гральні заклади на лінію 102.

Відпрацювання з виявлення та протидії незаконному гральному бізнесу продовжується.

Що передувало: Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на виконання рішення уряду, всі гральні заклади припиняють функціонування від 20 грудня 2019 року.

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"Грають вони – виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Передісторія:

  • У вересні Кабінет міністрів розробив і схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.
  • Однак 19 грудня на засіданні Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Українська правда
Теми: поліція Аваков лотереї


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