Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція повідомляє про тисячі закритих гральних закладів і вилучених комп'ютерів

П'ятниця, 20 грудня 2019, 19:28
Поліція повідомляє про тисячі закритих гральних закладів і вилучених комп'ютерів

За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та відповідно до постанови уряду поліція закрила майже 5300 гральних закладів по всій країні.

Джерело: поліція

Пряма мова голови управління Департаменту стратегічних розслідувань Володимира Околіта: "У державі нараховувалося загалом близько 5300 незаконних гральних закладів, зокрема і лотереї, які відсьогодні Постановою Кабінету Міністрів втратили можливість працювати в законному полі. Також йдеться і про букмекерські контори, казино та інші гральні заклади…

Розуміємо, що заклади, які раніше були в правовому полі – це стосується лотереї – припинили свою діяльність та зачинилися. Це було встановлено при об’їзді наших мобільних груп".

Деталі: Правоохоронці повідомляють про 715 мобільних груп, які здійснюють "профілактику" незаконного грального бізнесу і проводять демонтаж зовнішньої реклами.

Вилучено обладнання, зокрема 2300 комп’ютерів, на суму близько 50 млн грн.

Поліція також попросила громадян повідомляти про відкриті гральні заклади на лінію 102.

Відпрацювання з виявлення та протидії незаконному гральному бізнесу продовжується.

Що передувало: Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на виконання рішення уряду, всі гральні заклади припиняють функціонування від 20 грудня 2019 року.

Читайте також: Зе! легалізує гральний бізнес. Що буде з лотереями, автоматами, букмекерами, покером та казино 

"Грають вони – виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Передісторія:

  • У вересні Кабінет міністрів розробив і схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.
  • Однак 19 грудня на засіданні Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяАваковлотереї
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: