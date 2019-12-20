Аваков: Поліція закриває всі гральні заклади

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на виконання рішення уряду, всі гральні заклади припиняють функціонування від 20 грудня 2019 року.

Джерело: пресслужба МВС 20 грудня

Пряма мова Авакова: "Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та ігральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів".

Деталі: За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, поліція готова до виконання наказу.

Начальник управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Околіт заявив, що за минулу ніч поліція припинила діяльність 152 різноманітних об’єктів грального бізнесу, які вважалися незаконними.

Околіт додав, що приблизна загальна вартість вилученого грального обладнання становить 46 мільйонів гривень.

Кабмін прийняв постанову, відповідно до якої, скасував деякі положення наказу комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Мінфінансів від 12 грудня 2002 року про заборону грального бізнесу в Україні.

Постанова вже опублікована і набула чинності. Нацполіція та фіскальна служба має забезпечити вжиття відповідних заходів задля реалізації рішення уряду.

5 років тому, у грудні 2014 року, Аваков обіцяв ліквідувати всі казино в Україні.

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