Полиция сообщает о тысячах закрытых игорных заведений и изъятых компьютеров
По поручению министра внутренних дел Арсена Авакова и в соответствии с постановлением правительства полиция закрыла почти 5300 игровых заведений по всей стране.
Источник: полиция
Прямая речь главы управления Департамента стратегических расследований Владимира Околита: "В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне постановлением Кабинета Министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях...
Понимаем, что учреждения, которые ранее были в правовом поле - это касается лотереи - прекратили свою деятельность и закрылись. Это было установлено при объезде наших мобильных групп".
Детали: Правоохранители сообщают о 715 мобильных группах, которые осуществляют "профилактику" незаконного игорного бизнеса и проводят демонтаж наружной рекламы.
Изъято оборудование, в том числе 2300 компьютеров, на сумму около 50 млн грн.
Полиция также попросила граждан сообщать об открытых игорных заведениях на линию 102.
Отработка по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу продолжается.
Что предшествовало: Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства все игорные заведения прекращают функционирование от 20 декабря 2019 года.
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"Играют они - выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе
Предыстория:
- В сентябре Кабмин разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
- Однако 19 декабря Верховная Рада не собрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
- По результатам исследования Киевского международного института социологии, проведенного в ноябре-декабре, 56% украинцев не поддерживают легализацию азартных игр в Украине.