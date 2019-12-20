Полиция сообщает о тысячах закрытых игорных заведений и изъятых компьютеров

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Пятница, 20 декабря 2019, 20:28

По поручению министра внутренних дел Арсена Авакова и в соответствии с постановлением правительства полиция закрыла почти 5300 игровых заведений по всей стране.

Источник: полиция

Прямая речь главы управления Департамента стратегических расследований Владимира Околита: "В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне постановлением Кабинета Министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях...

Понимаем, что учреждения, которые ранее были в правовом поле - это касается лотереи - прекратили свою деятельность и закрылись. Это было установлено при объезде наших мобильных групп".

Детали: Правоохранители сообщают о 715 мобильных группах, которые осуществляют "профилактику" незаконного игорного бизнеса и проводят демонтаж наружной рекламы.

Изъято оборудование, в том числе 2300 компьютеров, на сумму около 50 млн грн.

Полиция также попросила граждан сообщать об открытых игорных заведениях на линию 102.

Отработка по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу продолжается.

Что предшествовало: Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства все игорные заведения прекращают функционирование от 20 декабря 2019 года.

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Предыстория:

  • В сентябре Кабмин разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
  • Однако 19 декабря Верховная Рада не собрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
  • По результатам исследования Киевского международного института социологии, проведенного в ноябре-декабре, 56% украинцев не поддерживают легализацию азартных игр в Украине.

Украинская правда
Темы: полиция Аваков лотореи


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