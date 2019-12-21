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Адміністрація Трампа вимагала позбавити Україну швидкої оборонної допомоги – WP

Субота, 21 грудня 2019, 00:55
Адміністрація Трампа вимагала позбавити Україну швидкої оборонної допомоги – WP

Адміністрація президента Дональда Трампа вимагала від демократів прибрати з оборонного бюджету пункт про швидке надання Україні військової допомоги. 

Джерело: The Washington Post

Деталі: Посадовці адміністрації Трампа погрожували накладенням вето президента, якщо демократи не приберуть відповідний пункт. Вето президента призвело б до відставки уряду. Спірний пункт передбачав конкретні терміни надання допомоги Україні.

У кінцевому рахунку демократи на чолі із спікером Палати представників Ненсі Пелосі погодилися на пропозицію, щоб уникнути вето та відставки уряду. 

Білий дім раніше заявив, що Трамп підпише оборонний бюджет до півночі п'ятниці.

За словами анонімних джерел видання, пункт про військову допомогу Україні був одним із тих, щодо якого Білий дім "провів жорстку лінію" під час перемовин про доопрацювання законодавства про витрачання коштів.

Що передувало: Обидві Палати Конгресу США підтримали бюджет на 2020 рік та надіслали його на підпис президенту Дональду Трампу.

Українська правда
Теми: СШАУкраїна
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