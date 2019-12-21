Администрация Трампа требовала лишить Украину быстрой оборонной помощи – WP

Администрация президента Дональда Трампа требовала от демократов убрать из оборонного бюджета пункт о быстром предоставлении Украине военной помощи.

Источник: The Washington Post

Детали: Чиновники администрации Трампа угрожали наложением вето президента, если демократы не уберут соответствующий пункт. Вето президента привело бы к отставке правительства.

В конечном счете демократы во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси согласились на предложение, чтобы избежать вето и отставки правительства. Спорный пункт предусматривал конкретные сроки предоставления помощи Украине.

Белый дом ранее заявил, что Трамп подпишет оборонный бюджет до полуночи пятницы.

По словам анонимных источников издания, пункт о военной помощи Украине был одним из тех, в отношении которого Белый дом "провел жесткую линию" во время переговоров о доработке законодательства о расходовании средств.

Что предшествовало: Обе палаты Конгресса США поддержали оборонный бюджет на 2020 год и направили его на подпись президенту Дональду Трампу.