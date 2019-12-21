Администрация Трампа требовала лишить Украину быстрой оборонной помощи – WP

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Суббота, 21 декабря 2019, 01:55

Администрация президента Дональда Трампа требовала от демократов убрать из оборонного бюджета пункт о быстром предоставлении Украине военной помощи.

Источник: The Washington Post

Детали: Чиновники администрации Трампа угрожали наложением вето президента, если демократы не уберут соответствующий пункт. Вето президента привело бы к отставке правительства.

В конечном счете демократы во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси согласились на предложение, чтобы избежать вето и отставки правительства. В противном случае предоставить Украине помощь должны в течение 45 дней с начала следующего года.

Белый дом ранее заявил, что Трамп подпишет оборонный бюджет до полуночи субботы.

По словам анонимных источников издания, пункт о военной помощи Украине был одним из тех, в отношении которого Белый дом "провел жесткую линию" во время переговоров о доработке законодательства о расходовании средств.

Что предшествовало: Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $ 698 миллионов помощи для Украины на 2020-й год.

Украинская правда
Темы: США Украина


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