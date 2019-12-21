Швейцарська компанія призупиняє будівництво "Північного потоку-2"

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Субота, 21 грудня 2019, 08:40
Allseas

Швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газовопроводу "Північний потік-2" через набуття чинності законом про оборонний бюджет США.

Джерело: заява, опублікована на офіційному сайті Allseas 21 грудня

Деталі: У компанії заявили, що призупиняють свою діяльність щодо трубопроводу "Північний потік-2" у зв'язку з прийняттям закону про оборонний бюджет США (NDAA).

Компанія також очікує вказівок, що містять необхідні нормативні, технічні та екологічні роз'яснення від відповідного органу США.

Що передувало: 21 грудня президент США Дональд Трамп підписав щорічний оборонний бюджет США, що передбачає санкції проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "ТуркСтрім".

Сенат США у вівторок, 17 грудня, схвалив закон про оборонний бюджет, який містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2". Минулого тижня проєкт закону схвалила нижня палата Конгресу США.

У Кремлі заявили, що санкції США є порушенням міжнародного права, але вони не зупинять побудову "Північного потоку-2".

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Українська правда
Теми: газ США


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