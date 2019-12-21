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Швейцарская компания приостанавливает строительство "Северного потока-2"

Суббота, 21 декабря 2019, 07:40
Швейцарская компания приостанавливает строительство Северного потока-2
Allseas

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газовопровода "Северный поток-2" из-за вступления в силу закона об оборонном бюджете США.

Источник: заявление, опубликованное на официальном сайте Allseas 21 декабря

Детали: В компании заявили, что приостанавливают свою деятельность по трубопроводу "Северный поток-2" в связи с принятием закона об оборонном бюджете США (NDAA).

Компания также ожидает указаний, содержащих необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США.

Что было ранее: 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, который содержит санкции против российских газопроводов.

Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2". На прошлой неделе проект закона одобрила нижняя палата Конгресса США.

В Кремле заявили, что санкции США нарушают международное право, и они не остановят строительство "Северного потока-2".

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Украинская правда
Темы: газСША
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