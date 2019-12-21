Допомога Україні та санкції проти Росії: Трамп підписав оборонний бюджет 

Президент США Дональд Трамп підписав щорічний оборонний бюджет США, який містить військову допомогу Україні на суму в $300 мільйонів та санкції проти російських газопроводів.

Джерело: Білий дім у Facebook, The Hill

Пряма мова: "Це історичний день для американських збройних сил. Лише за кілька хвилин я з гордістю підпишу закон про найбільшу в історії інвестицію у військових США… Сьогодні також відзначається ще одне важливе досягнення, коли ми офіційно відкрили новий вид наших військових сил (космічні сили – УП). Це дуже великий і важливий момент."

Деталі: Документом вводяться санкції на пов'язані з російським газопроводом "Північний потік-2" та "ТуркСтрім" та забороняється військове співробітництво з Росією.

Закон про бюджет передбачає $738 мільярдів на оборону. Він включає 12 тижнів оплачуваної відпустки для військових по догляду за дітьми та підвищення зарплат військовим, створення космічних військ та будівництво стіни на південному кордоні.

Що передувало: Обидві Палати Конгресу США підтримали оборонний бюджет на 2020 рік та надіслали його на підпис президенту Дональду Трампу.