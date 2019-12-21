У Микитася при обшуках знайшли 6 елітних авто – ДБР

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Субота, 21 грудня 2019, 13:36

За результатами обшуків у народного депутата 8 скликання Максима Микитася слідчі ДБР виявили шість елітних автомобілів, на них накладено арешт.

Джерело: пресслужба ДБР у суботу

Дослівно: "За результатами обшуків у народного депутата України 8-го скликання слідчими теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, виявлено шість елітних автомобілів. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на них накладено арешт".

Деталі: У ДБР нагадали, що 11 грудня відбулися санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання народного депутата 8-го скликання. Слідчі дії відбувалися в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень.

За попередніми даними слідства, у 2016 році народний депутат здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутата 8-го скликання.

Що було раніше: 11 грудня слідчі ДБР у Києві провели санкціоновані обшуки за місцем проживання народного депутата 8-го скликання.

За даними "Української правди", йдеться про Максима Микитася.

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Передісторія:

  • В жовтні стало відомо, що Державне бюро розслідувань перевіряє можливе відмивання 200 мільйонів гривень народним депутатом 8 скликання Максимом Микитасем.

Українська правда
Теми: ДБР відмивання коштів


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