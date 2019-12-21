Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Микитася при обшуках знайшли 6 елітних авто – ДБР

Субота, 21 грудня 2019, 12:36
У Микитася при обшуках знайшли 6 елітних авто – ДБР

За результатами обшуків у народного депутата 8 скликання Максима Микитася слідчі ДБР виявили шість елітних автомобілів, на них накладено арешт.

Джерело: пресслужба ДБР у суботу

Дослівно: "За результатами обшуків у народного депутата України 8-го скликання слідчими теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, виявлено шість елітних автомобілів. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на них накладено арешт".

Деталі: У ДБР нагадали, що 11 грудня відбулися санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання народного депутата 8-го скликання. Слідчі дії відбувалися в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень.

За попередніми даними слідства, у 2016 році народний депутат здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутата 8-го скликання.

Що було раніше: 11 грудня слідчі ДБР у Києві провели санкціоновані обшуки за місцем проживання народного депутата 8-го скликання.

За даними "Української правди", йдеться про Максима Микитася.

Читайте також Що насправді сталося з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Передісторія:

  • В жовтні стало відомо, що Державне бюро розслідувань перевіряє можливе відмивання 200 мільйонів гривень народним депутатом 8 скликання Максимом Микитасем.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ДБРвідмивання коштів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Ексочільник кримської СБУ постане перед судом за держзраду
ДБР просить для нардепа Алєксєєва арешт із заставою в 10 мільйонів
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: