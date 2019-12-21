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У Микитася при обысках нашли 6 элитных авто – ГБР

Суббота, 21 декабря 2019, 12:36
У Микитася при обысках нашли 6 элитных авто – ГБР

По результатам обысков у народного депутата 8 созыва Максима Микитася следователи ГБР обнаружили шесть элитных автомобилей, на них наложен арест.

Источник: пресс служба ГБР в субботу

Дословно: "По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, обнаружено шесть элитных автомобилей. Постановлением Печерского районного суда города Киева на них наложен арест".

Детали: В ГБР напомнили, что 11 декабря состоялись санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата 8-го созыва. Следственные действия проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 млн гривен.

По предварительным данным следствия, в 2016 году народный депутат совершил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата 8-го созыва.

Что было ранее: 11 декабря следователи Государственного бюро расследований в Киеве провели санкционированные обыски по месту жительства народного депутата 8-го созыва.

По данным "Украинской правды", речь идет о Максиме Микитасе.

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Предыстория: 

  • В октябре стало известно, что Государственное бюро расследований проверяет возможном отмывании 200 млн гривен народным депутатом 8 созыва Максимом Микитасем.

Украинская правда

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Темы: ГБРотмывание денег
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