Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін опублікував протокол домовленостей з "Газпромом"

Субота, 21 грудня 2019, 12:59
Кабмін опублікував протокол домовленостей з Газпромом

Кабмін опублікував протокол зустрічі представників ЄС, України та РФ, а також компаній цих країн, що відбулася у п'ятницю.

Джерело: Урядовий портал

У тексті документу, зокрема, йдеться, що Антимонопольний комітет України має скасувати свій штраф Газпрому на загальну суму понад 7,4 мільярда доларів в межах домовленостей про продовження транзиту газу.

 
 
 
 

Що було раніше: Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

У суботу міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що "Нафтогаз" і "Газпром" домовилися про контракт на транзит газу територією України на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Він передбачає мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів у наступні 4 роки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: