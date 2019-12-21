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Кабмин опубликовал протокол договоренностей с "Газпромом"

Суббота, 21 декабря 2019, 12:59
Кабмин опубликовал протокол договоренностей с Газпромом

Кабмин опубликовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и РФ, а также компаний этих стран, состоявшейся в пятницу.

Источник: Правительственный портал

В тексте документа, в частности, говорится, что Антимонопольный комитет Украины должен отменить свой штраф Газпрома на общую сумму более 7,4 миллиарда долларов в рамках договоренностей о продлении транзита газа.

 
 
 
 

Что было раньше: Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

В субботу министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" договорились о контракте на транзит газа по территории Украины на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Он предусматривает минимально 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие 4 года.

Украинская правда

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