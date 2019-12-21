У Мінекономіки очікують зміцнення курсу через домовленості щодо газу

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України очікує зміцнення обмінного курсу гривні у зв'язку з досягненням домовленостей з РФ щодо транзиту газу.

Джерело: міністр економіки Тимофій Милованов, заступник міністра Сергій Ніколайчук у Харкові в суботу, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Милованова: "Думаю, можливо, нам доведеться переглянути макропрогноз щодо курсу в частині його більшого зміцнення".

Пряма мова Ніколайчука: "Ми отримали дуже хороші новини за підсумками переговорів щодо транзиту газу. Це дає підстави Україні мати більш міцний обмінний курс.

В урядові прогнози ми закладали деяку девальвацію курсу... Але з огляду на обставини сьогодні і вчора, з урахуванням того, що відбувається на валютному ринку останні два-три місяці, думаю, у нас є всі підстави сказати, що гривня буде зміцнюватися".

Деталі: Згідно з жовтневим з макроекономічним прогнозом, середньорічний обмінний курс в 2020 році становитиме 27 грн/$1, в 2021-му - 27,2 грн/$1, у 2022-му - 27,5 грн/$1 за базовим сценарієм, за оптимістичним – у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ в 2021 році і 24,2 грн/$ у 2022-му.

Що було раніше: Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

У суботу міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що "Нафтогаз" і "Газпром" домовилися про контракт на транзит газу територією України на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Він передбачає мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів у наступні 4 роки.