В Минэкономики ожидают укрепления курса из-за договоренностей по газу

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает укрепления обменного курса гривни в связи с достижением договоренностей с РФ относительно транзита газа.

Источник: министр экономики Тимофей Милованов, замминистра Сергей Николайчук в Харькове в субботу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Милованова: "Думаю, возможно, нам придется пересмотреть макропрогноз в отношении курса в части его большего укрепления".

Прямая речь Николайчука: "Мы получили очень хорошие новости по итогам переговоров по транзиту газа. Это дает основания Украине иметь более крепкий обменный курс.

В правительственные прогнозы мы закладывали некоторую девальвацию курса... Но с учетом событий сегодня и вчера, с учетом того, что происходит на валютном рынке последние два-три месяца, думаю, у нас есть все основания сказать, что гривня будет укрепляться".

Детали: Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/$1, в 2021-м – 27,2 грн/$1, в 2022-м – 27,5 грн/$1 по базовому сценарию, по оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ в 2021 году и 24,2 грн/$ в 2022-м.

Что было раньше: Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

В субботу министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" договорились о контракте на транзит газа по территории Украины на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Он предусматривает минимально 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие 4 года.