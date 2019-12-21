Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минэкономики ожидают укрепления курса из-за договоренностей по газу

Суббота, 21 декабря 2019, 15:29
В Минэкономики ожидают укрепления курса из-за договоренностей по газу

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает укрепления обменного курса гривни в связи с достижением договоренностей с РФ относительно транзита газа.

Источник: министр экономики Тимофей Милованов, замминистра Сергей Николайчук в Харькове в субботу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Милованова: "Думаю, возможно, нам придется пересмотреть макропрогноз в отношении курса в части его большего укрепления".

Прямая речь Николайчука: "Мы получили очень хорошие новости по итогам переговоров по транзиту газа. Это дает основания Украине иметь более крепкий обменный курс.

В правительственные прогнозы мы закладывали некоторую девальвацию курса... Но с учетом событий сегодня и вчера, с учетом того, что происходит на валютном рынке последние два-три месяца, думаю, у нас есть все основания сказать, что гривня будет укрепляться".

Детали: Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/$1, в 2021-м – 27,2 грн/$1, в 2022-м – 27,5 грн/$1 по базовому сценарию, по оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ в 2021 году и 24,2 грн/$ в 2022-м.

Что было раньше: Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

В субботу министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" договорились о контракте на транзит газа по территории Украины на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Он предусматривает минимально 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие 4 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минэкономикиденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Минэкономики
Представитель Украины проголосовал за россиянина в ISO: Минэкономики инициирует проверку, голос отзовут
Доля взаимного товарооборота Украины и ЕС составляет более 55% – Минэкономики
Украинцы за год уменьшили использование пластиковых пакетов на 40-90% – Минэкономики
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: