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СБУ: Бойовики шантажують і вербують в'язнів, переданих до українських тюрем 

Субота, 21 грудня 2019, 19:59
СБУ: Бойовики шантажують і вербують в'язнів, переданих до українських тюрем 

Проросійські бойовики вербують в'язнів, переданих до українських пенітенціарних установ:  умовою їхнього обміну та переміщення на підконтрольну Україні територію є підписання зобов’язання про негласну співпрацю із "силовими структурами" ОРДЛО.

Джерело: пресцентр Служби безпеки України  

Деталі: За даними СБУ, щоб отримати згоду в'язнів на співпрацю, бойовики застосовують залякування, шантаж, побиття, погрожують їхнім родинам.

Дослівно: "У колоніях "Л/ДНР" відсутнє опалення, медична допомога, не вистачає їжі. Незгодних із такими тюремними порядками сепаратисти залучають до робіт на своїх передових позиціях: зеки будують бліндажі для бойовиків, риють окопи".

Свідчення про такі методи терористів надав СБУ один із етапованих в'язнів.  

За повідомленням Служби безпеки, чоловік, переміщений із колонії з непідконтрольної частини Луганщини, після завершення терміну покарання мав збирати для терористів інформацію про місця дислокації, склад та маршрути пересування українських військових підрозділів і військової техніки.

"Усвідомлюючи можливі наслідки виконання наказу, після прибуття чоловік звернувся до СБУ за правовою допомогою та надав свідчення про обставини свого вербування і отримане завдання", - повідомили у Службі безпеки.

В СБУ нагадали, що від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не вчиняли на виконання злочинного завдання жодних дій і добровільно заявили органам державної влади про свій зв’язок із ворожими спецслужбами. 

Українська правда
Теми: СБУОРДЛО
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