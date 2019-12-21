СБУ: Боевики шантажируют и вербуют заключенных, переданных в украинские тюрьмы

Пророссийские боевики вербуют заключенных, переданных в украинские пенитенциарные учреждения: условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украине территорию является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" ОРДЛО.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Детали: По данным СБУ, чтобы получить согласие заключенных на сотрудничество, боевики применяют запугивание, шантаж, избиения, угрожают их семьям.

Дословно: "В колониях "Л/ДНР" отсутствует отопление, медицинская помощь, не хватает еды. Несогласных с такими тюремными порядками сепаратисты привлекают к работам на своих передовых позициях: зэки строят блиндажи для боевиков, роют окопы".

Свидетельство о таких методах террористов предоставил СБУ один из этапированных заключенных.

По сообщению Службы безопасности, мужчина, перемещенный из колонии с неподконтрольной части Луганщины, после завершения срока наказания должен был собирать для террористов информацию о местах дислокации, составе и маршрутах перемещения украинских военных подразделений и военной техники.

"Осознавая возможные последствия выполнения приказа, по прибытии мужчина обратился в СБУ за правовой помощью и дал показания об обстоятельствах своей вербовки и полученном задании", - сообщили в Службе безопасности.

В СБУ напомнили, что от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершали никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с враждебными спецслужбами.