СБУ: Боевики шантажируют и вербуют заключенных, переданных в украинские тюрьмы

372 просмотра
Суббота, 21 декабря 2019, 20:59

Пророссийские боевики вербуют заключенных, переданных в украинские пенитенциарные учреждения: условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украине территорию является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" ОРДЛО.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины 

Детали: По данным СБУ, чтобы получить согласие заключенных на сотрудничество, боевики применяют запугивание, шантаж, избиения, угрожают их семьям.

Дословно: "В колониях "Л/ДНР" отсутствует отопление, медицинская помощь, не хватает еды. Несогласных с такими тюремными порядками сепаратисты привлекают к работам на своих передовых позициях: зэки строят блиндажи для боевиков, роют окопы".

Свидетельство о таких методах террористов предоставил СБУ один из этапированных заключенных.

 

По сообщению Службы безопасности, мужчина, перемещенный из колонии с неподконтрольной части Луганщины, после завершения срока наказания должен был собирать для террористов информацию о местах дислокации, составе и маршрутах перемещения украинских военных подразделений и военной техники.

"Осознавая возможные последствия выполнения приказа, по прибытии мужчина обратился в СБУ за правовой помощью и дал показания об обстоятельствах своей вербовки и полученном задании", - сообщили в Службе безопасности.

В СБУ напомнили, что от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершали никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с враждебными спецслужбами.

Украинская правда
Темы: СБУ ОРДЛО


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ требует иски "Приватбанка" в иностранных судах согласовывать с правоохранителями 20 декабря 2019, 21:57
До 10 лет тюрьмы приговорили бывшего СБУшника 20 декабря 2019, 15:11
СБУ закрыла полсотни игровых заведений, которые "крышевали" правоохранители 20 декабря 2019, 13:50
Все новости
Главные новости
На Западе обещают дожди и метели, в Киеве - туман
Боевики обстреляли Золотое-4, повреждены дома
В спортклубе Порошенко нашли скрытые камеры в раздевалках - ГБР
Кабмин опубликовал протокол договоренностей с "Газпромом"
Все новости
психология

Как негативные новости искажают наше мышление и что с этим делать

Фото

17 фото птиц в детстве и взрослом возрасте

здоровье

Оргазм или лечения: зачем нужен массаж простаты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів